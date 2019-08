Comissão de Desenvolvimento discute alterações na planta de uso e ocupação do solo

A Comissão de Desenvolvimento

Municipal reuniu-se na manhã de quarta-feira, 21, para tratar sobre a revisão

do Plano Diretor e discutir sugestões de alterações na planta de uso e ocupação

do solo. Na última terça-feira, 20, foi realizada licitação para contratação de

uma empresa para revisão do Plano Diretor de União da Vitória.

Durante o encontro, os

membros avaliaram áreas restritas onde há impedimento de construção ou

ampliação de obras devido a erros de gráfico no mapa ou na elaboração da

planta. Sugestões de alterações foram feitas e serão encaminhadas para

aprovação da Câmara de Vereadores. “É importante destacar que o Conselho não

aprova nada, só faz observações. Quem decide é a Câmara de Vereadores”, explica

o Secretário de Planejamento, Clodoaldo Goetz.

Uma das áreas encaminhadas

para regularização é o local da antiga madeireira Selectas, onde já existem

diversas edificações, mas ainda é considerada área industrial.