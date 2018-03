Comissão de Educação debate gestão financeira nas escolas estaduais

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), realizou na manhã de terça-feira (20), uma reunião com representantes da Fundepar, da APP-Sindicato, diretores e professores de escolas estaduais.

Na pauta, o fundo rotativo que o Governo do Estado libera para os diretores de escolas realizarem pequenos reparos, compra de materiais e demais gastos das escolas. O diretor da Fundepar, Nereusvaldo da Silveira, esteve na reunião e ouviu as demandas dos representantes do setor da educação do Estado.

“A Comissão de Educação está de parabéns, pois várias demandas debatidas aqui já foram respondidas” disse o deputado Professor Lemos um dos integrantes da Comissão, que citou as respostas que o Governo tem enviado aos questionamentos e demandas da educação.

Para o presidente da Comissão, o diálogo tem que ser a principal ferramenta no apoio à educação do Paraná: “Sempre temos atendido aos pedidos dos representantes da educação e vários deles conseguimos resolver com conversa. A Comissão é democrática e preza sempre pelo diálogo para tratar dos assuntos relevantes para a população” afirmou Hussein.

Os representantes da educação irão formalizar um documento com as reivindicações.