Comissão de Educação debate jornada de trabalho de Pedagogos do Paraná

Com a presença da Secretária de Estado da Educação, Ana Seres, o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri, recebeu reivindicações de representantes dos professores pedagogos da rede estadual de ensino. Na pauta foi tratado sobre a jornada de trabalho dos pedagogos, determinada pela resolução 04/2017 do Governo do Estado.

Também participaram da reunião o deputado, Professor Lemos, a vice-presidente da CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Professora Marlei Fernandes, e, a professora Aline Chalus Carissimi, representante da APP Sindicato, que pediram apoio da Comissão na conversa com o Governo do Estado.

“Ainda que esse tema que estamos discutindo já tenha um encaminhamento, precisamos pensar no futuro” diz Hussein Bakri que ressalta o atendimento que a Comissão tem dado ao setor de educação do Estado: “Atendemos todos sem distinção e o que priorizamos é o diálogo, somos uma comissão democrática e queremos o melhor para o nosso Estado” finalizou o presidente.