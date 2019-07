Comissão de Educação focou as ações na negociação com servidores da categoria

A Comissão de Educação da

Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) tem, segundo seu presidente, deputado

Hussein Bakri (PSD), a missão em 2019 de auxiliar o governo do Paraná a

melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Para isso,

trabalhou em suas reuniões como ponte para as discussões entre o governo

estadual e a APP-Sindicato, que representa servidores da educação.

Foi neste debate que a

Comissão focou sua atuação em 2019. “Neste primeiro semestre, intermediamos uma

série de negociações com a categoria, justamente por entender que professores

valorizados são um ponto fundamental no bom desempenho da nossa educação”,

avalia Bakri, que também é líder do governo na Assembleia.

“Uma das principais metas

do governador Ratinho Junior é levar o Paraná ao primeiro lugar do Ideb na prova

de 2021. E a Comissão de Educação tem sido parceira nessa missão, sobretudo por

manter um debate constante com os servidores, por meio da APP-Sindicato”,

explica o deputado.

No período, a Comissão

realizou sete reuniões dentro da Assembleia e outras oito externas, além de

discutir três projetos de lei, sendo dois aprovados. Também se reuniu com o

secretário da Educação, Renato Feder, e professores, para ouvir demandas da

categoria, além de se encontrar com reitores das Universidades estaduais paranaenses

para discutir as reivindicações do grupo.

A Comissão também realizou

duas audiências públicas. Uma tratou da jornada de trabalho de pedagogos da

rede estadual de ensino determinada pela resolução 02/2019, da Secretaria de

Estado da Educação (SEED), que regulamenta a distribuição de aulas e funções

aos professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM), do Quadro Único de

Pessoal (QUP) e aos professores contratados em Regime Especial nas Instituições

Estaduais de Ensino do Paraná. Em outra, ouviu cidadãos de Fazenda Rio Grande,

na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), sobre o déficit de vagas em escolas

estaduais e a falta de transporte escolar no município.

Além de Bakri, ainda fazem

parte da Comissão os deputados Alexandre Amaro (PRB) vice-presidente, Luiz

Fernando Guerra (PSL), Professor Lemos (PT), Rodrigo Estacho (PV), Tiago Amaral

(PSB), e Maria Victoria (PP) que em razão da licença maternidade foi

substituída, temporariamente, na Comissão pelo deputado Evandro Araújo (PSC).

Reunião da Comissão de

Educação contou com a participação de lideranças e representantes da

APP-Sindicato.

Foto e fonte: Kleyton Presidente/Alep