Comitiva de prefeitos busca apoio para desenvolvimento da região sul do Paraná.

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), acompanhou os prefeitos da Associação dos Municípios do Sul do Paraná (AMSULPAR) em uma importante reunião na Casa Civil do Estado na última terça-feira (25). Na pauta, três pedidos feitos ao Governo do Estado na área do desenvolvimento regional e geração de emprego e renda.

O Secretário Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, recebeu os pedidos em nome do governador, Beto Richa, e conversou com os prefeitos sobre as demandas apresentadas a ele. Representando os nove municípios da AMSULPAR, o prefeito de Bituruna e presidente da Associação, Claudinei de Paula Castilho falou das necessidades que enfrentam e pediu o apoio do Estado para que uma grande empresa possa se instalar na região e fomentar a economia, gerando emprego e renda para a população. Além disso, Claudinei falou sobre a produção de erva-mate, que é uma das maiores do Estado nos municípios do sul, solicitando um estudo para que além da incentivar a industrialização, o governo possa reduzir o imposto sobre o produto e o produtor tenha mais benefícios para produzir.

Outro pedido foi na área de educação, pretendem criar um material de apoio aos alunos do ensino infantil, que seja integrado para todas as cidades: “Queremos ter uma apostila única para dar apoio aos nossos alunos da rede básica, fortalecendo a educação e integrando as cidades” disse Claudinei.

Para o deputado, Hussein Bakri, representante da região sul, o fortalecimento na economia da região é uma das prioridades do momento e a iniciativa da união dos municípios é importante para ter força junto ao Estado. “Parabenizo todos os prefeitos e me coloco a disposição para lutar por melhorias e encampar juntos essa bandeira” e acrescentou “A união de todos é fundamental nesse momento e embora o país esteja em crise e as empresas não queiram investir nesse momento, precisamos começar essa luta, para que quando a economia voltar a subir, nossa região esteja pronta pra receber investimentos de grande porte” finalizou o deputado.

Valdir Rossoni se colocou a disposição e pediu para que os prefeitos sugiram as empresas interessadas que o Governo dará todos os incentivos necessários para investir na região sul do Paraná.