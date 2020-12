Comitiva de União da Vitória agradece Governador Ratinho Junior pela nova ponte José Richa

O Governador, Ratinho Junior (PSD), recebeu na quarta-feira (2), no Palácio Iguaçu, uma comitiva de União da Vitória. Encabeçado pelo deputado Hussein Bakri (PSD), o grupo foi agradecer o Chefe do Executivo estadual pelo empenho na construção da Ponte José Richa, que recebeu investimentos de R$ 24,5 milhões, e, está, praticamente, concluída. No entanto, devido à pandemia, não há definição sobre uma possível data para inauguração da obra.

“É importante destacar que o Governo Ratinho Junior custeou em torno de 90% dessa obra, que vai mudar, completamente, o dia a dia de União da Vitória e será um marco para o desenvolvimento da cidade. Os trabalhos tiveram continuidade, não pararam em nenhum momento e o cronograma foi seguido rigorosamente. Graças ao trabalho sério e competente que estamos desenvolvendo em parceria com o Governo do Estado, a nossa região vem recebendo o maior volume de investimentos da sua história”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Participaram do encontro desta quarta-feira o deputado Alexandre Curi; o prefeito Santin Roveda; o atual vice e prefeito eleito, Bachir Abbas; além dos secretários municipais de Governo, Rodolfo Moser, e de Habitação, Aref Bakri. Também presente na reunião, a presidente do PSD de União da Vitória, Gabi Bakri, destacou a série de obras financiadas pelo Governo do Estado no município, como o recape da Avenida Marechal Deodoro, a revitalização da Praça Coronel Amazonas e a nova estação de tratamento de esgoto no São Bernardo.

“União da Vitória só tem a agradecer ao Governador Ratinho Junior e à sua equipe por tudo o que têm feito pela nossa cidade. São investimentos em diversas áreas – saúde, educação, segurança pública, infraestrutura urbana –, que já estão fazendo a diferença na vida da população. E isso só está sendo possível por termos um parlamentar do município na Assembleia, que é o deputado Hussein. Ele conhece de perto as demandas da cidade e, ao mesmo tempo, tem excelente trânsito junto ao Governo”, disse Gabi Bakri.

Com 492,8 metros de comprimento por 13 metros de largura, a ponte José Richa vai acabar com o principal gargalo urbanístico de União da Vitória, ligando o centro ao distrito de São Cristóvão. A obra completa inclui melhorias nos dois acessos (Rua Coronel Amazonas e Avenida Paula Freitas), aterros contra enchentes, nova iluminação e repaginação para pedestres e ciclistas na travessia.