Como apreciar corretamente uma cerveja

Sommelier de cervejas dá dicas para que o consumo da bebida mais vendida do Brasil seja uma experiência ainda mais agradável

Ela é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil, já serviu de inspiração para música, tem um dia dedicado a ela, podemos dizer que é considerada uma paixão nacional, quem sabe, mundial. Sim, estamos falando da cerveja. E para melhorar ainda mais sua experiência com a bebida, o Sommelier de Cervejas e chef de cozinha do curitibano Simples Assim e Sommelier de cervejas, Guilherme De Rosso, preparou algumas dicas especiais.

Para começar, escolha um estilo que agrade ao seu paladar. Segundo o especialista, o rótulo dá dicas importantes sobre a bebida. “Antes de tudo é legal a pessoal decidir que tipo de cerveja ela pretende tomar, hoje existem estilos variados que agradam a todos os gostos”, comenta. Cada cerveja tem uma temperatura. Essa é outra informação importante a ser levada em consideração, já que as temperaturas variam de estilo para estilo. Uma Stout, por exemplo, pede uma temperatura média de 12°C, já uma pilsen vária entre 4°C e 6°C. “Esse cuidado faz com que os aromas essenciais da bebida sejam valorizados, fazendo com que a pessoa consiga sentir tudo que ela tem a oferecer”, acrescenta De Rosso.

Pouca gente sabe, mas o copo, também, é algo muito importante na hora de tomar aquela “gelada”, e isso vai desde o design até a limpeza do objeto. O design do copo ajuda na melhor formação da espuma e na captação dos aromas dependendo da cerveja que será servida. Chicletes, cigarros e café antes de tomar a cerveja podem afetar e muito o paladar, trazendo a quem bebe aromas alterados. “É bom evitar o uso desses elementos, eles podem alterar consideravelmente o sabor da cerveja”, detalha o especialista.

Outro ponto importante, segundo o especialista, é o armazenamento, quando a garrafa for de tampa metálica, a bebida deve ser armazenada de pé, não muito alta e longe da luz solar. E quando colocá-la para refrigeração o ideal é só retirá-la quando for consumir. No momento da degustação, comece pelo visual da cerveja, sua cor, e a formação da espuma, para depois sentir seus aromas e por último o paladar.

Se você pretende beber mais de um rótulo no dia, é importante ter sempre uma garrafa de água e um pãozinho por perto, para intercalar e evitar que você fique “de porre”. Tente harmonizar a bebida com pratos da sua preferência, faça testes, veja dicas na internet. “Para quem gosta de cozinhar e beber cerveja a harmonização com comidas é brincadeira muito legal de experimentar”, explica. Para finalizar, De Rosso lembra que não existe jeito certo ou errado de beber cerveja, cada um tem sua preferência e tudo depende da ocasião, essas dicas são apenas para melhorar sua experiência com a bebida.

