Informamos que nesta quarta-feira, 11, a partir das 16h, os ônibus do transporte coletivo não circularão pelo Terminal, em frente à Estação União, devido às apresentações do Palco Cultural. Expecionalmente, a parada dos ônibus será em frente à Catedral. Atenção, somente nesta quarta-feira, a partir das 16h. O objetivo é oferecer mais segurança para crianças e famílias que participarão do evento.

Na quinta-feira, 12, as atividades serão normalizadas.