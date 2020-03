Comunicado

O Centro Universitário

Campo Real, o Centro Universitário do Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) e as Faculdades

do Centro do Paraná (UCP), após reunião conjunta entre seus Conselhos

Superiores, e diante das atuais circunstâncias nacionais e regionais, em

relação à prevenção de propagação de Coronavírus (COVID-19), informam que, a

despeito de não existirem ainda casos confirmados da doença na região das três

instituições, decidiu-se que:

1 – Estão suspensas as

atividades acadêmicas presenciais no período de 17 a 28 de março de 2020.

2 – Por atividades

acadêmicas compreendem-se: aulas de graduação e pós-graduação, grupos de

estudos, estágios curriculares que envolvem atendimento ao público, atividades

realizadas em unidades de saúde (hospitais, clínicas, postos, etc.), assim como

todos os eventos extracurriculares, tais como: palestras, simpósios, jornadas,

confraternizações, etc.

3 – Durante todo o período

de suspensão os alunos obrigatoriamente deverão assistir aulas e realizar

atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem, que serão devidamente

encaminhadas pelos respectivos professores, durante os horários das aulas e

serão requisitos para obtenção de notas e frequência.

4 – Reiteram-se as

orientações já divulgadas entre toda a comunidade acadêmica no que se refere à

a) Intensificar cuidados

com a higienização das mãos e uso de álcool em gel;

b) Evitar contato próximo

nos cumprimentos com aperto de mão e contato direto;

c) Cobrir boca e nariz ao

tossir ou espirrar;

d) Evitar tocar nariz,

olhos e boca antes da adequada higienização;

e) Não compartilhar objetos

de uso pessoal;

f) Limpar com álcool

objetos tocados com frequência;

g) Utilizar lenços

descartáveis;

h) Manter ambientes

ventilados;

i) Não utilizar os

bebedouros;

j) Permanecer em casa ao

sinal de qualquer sintoma de gripes ou doenças respiratórias, procurando

atendimento médico em caso de falta de ar.

5 – As IES já tomaram todas

as precauções relacionadas a ampliar a disponibilidade de álcool em gel em suas

instalações, bem como ao uso de álcool na higienização de seus ambientes.

6 – As atividades

administrativas das IES continuam normalmente.

7 – Qualquer nova medida a

ser adotada ou nova decisão serão tomadas sempre em consonância com as

orientações das autoridades oficiais na área da saúde e serão comunicados nos

veículos oficiais das instituições.

8 – Toda a comunicação

sobre o assunto que envolver as Instituições será por intermédio de Comunicados

Oficiais, publicados no site e redes sociais.

Tais medidas têm o objetivo

de demonstrar os esforços das IES em colaborar com as autoridades públicas na

contenção da pandemia e evitar maiores prejuízos acadêmicos.