Comunicado Oficial Uniguaçu – Coronavírus

Estamos passando por um

problema em nível mundial, a pandemia de Coronavírus. Isso aos poucos nos

trouxe novos hábitos, formas de trabalhar, estudar, de se relacionar e até

mesmo de pensar. Por isso, nesse momento cabe ao Centro Universitário Vale do

Iguaçu – Uniguaçu apresentar alternativas para que o impacto dessa pandemia não

cause transtornos.

A primeira preocupação

concentrou-se nas aulas e atividades por meio de metodologias diferenciadas,

utilizando a tecnologia e ambientes virtuais de aprendizagem, com os

professores conduzindo as suas aulas no formato virtual. Dessa maneira

garantimos que o semestre letivo não será perdido, conseguindo assim

finalizá-lo.

A segunda preocupação,

visando contribuir com o esforço coletivo para enfrentar a pandemia e

compreendendo as dificuldades da maioria dos acadêmicos e seus familiares, as

mensalidades de maio, junho e julho serão postergadas para o final do curso,

por meio do Plano Solidário Emergencial. Para tanto é preciso que o estudante:

– Esteja regularmente

matriculado na Instituição e com as mensalidades de janeiro a abril, quitadas;

– Comprometa-se em assistir

às aulas e desenvolver as atividades solicitadas;

– De maneira voluntária e

dentro de suas possibilidades, opte por adiar para o término do curso as

mensalidades de maio, junho e julho. Para isso é necessário entrar no portal do

aluno, localizar o ícone do Plano Solidário Emergencial, ler e aceitar o termo

de adesão.

Os acadêmicos que aderirem

ao Plano terão as mensalidades de maio, junho e julho alocadas para o final do

curso.

A terceira preocupação está

centrada naqueles estudantes que querem continuar pagando suas mensalidades no

decorrer dos meses de maio, junho e julho. Esses terão 20% de desconto na

pontualidade, não precisando aderir ao Plano Solidário Emergencial.

É o Centro Universitário

Vale do Iguaçu – Uniguaçu pensando sempre no compromisso social e no

desenvolvimento de cada um de seus acadêmicos e, em momentos como esse, sabemos

que o melhor caminho é sempre colaborar.

Dúvidas: Central do

Acadêmico

Whats: (42) 9 9122-0238