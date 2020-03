Comunicado oficial

Com todo respeito aos que pensam

diferente, essa epidemia não é um enfrentamento ideológico entre esquerda e

direita.

Daqui a pouco, vão querer carimbar os que defendem medidas de

prevenção mais rigorosas de comunistas manipulados pela mídia, e os que querem

manter a economia rodando de fascistas que não tem apreço pela vida.

Isso seria reduzir a importância desse momento a uma

mediocridade e insignificância absurdas. Estamos diante de um fato de impacto

global sem precedentes. O mundo todo está, ao mesmo tempo, aprendendo a lidar

com essa pandemia: na base da tentativa e do erro. Observando o que deu certo

em alguns lugares e, principalmente, evitando o que deu errado, seguimos juntos

na redução da velocidade de propagação do vírus.

Diante desse ambiente, cautela e prevenção são as únicas

decisões sensatas neste momento. Cada governante sabe o tamanho da sua

infraestrutura hospitalar. Sabe o quanto 10% de pacientes em estado crônico

representam para o sistema. Eu adoraria acreditar naqueles que dizem que é tudo

uma bobagem e deveria continuar tudo ao normal. Seria mais simples e

economicamente melhor para todos os lados.

No entanto, a maioria dos especialistas e a experiência

internacional contrariam com veemência essa orientação. Há quem se justifique

dizendo que o clima do Brasil é completamente diferente da Itália. Quem vive no

Sul do Brasil e conhece nosso inverno, especialmente aqui em Guarapuava, sabe

que não é verdade. Toda mãe sabe como ficam nossos hospitais nesse período,

apenas citando as doenças respiratórias mais comuns.

Há ainda quem afirme que a Itália é muito diferente do Brasil

porque a nossa densidade populacional seria bem mais baixa. Como o cálculo da

densidade inclui a região amazônica, reservas indígena, etc., é claro que é

mais baixa. Mas o Sul e o Sudeste concentram mais de 70% da população

brasileira e a sua densidade se equipara aos países europeus.

Diante de tudo isso, faço um apelo: vamos ter bom-senso e

equilíbrio. Não há bem maior em jogo que a saúde e a vida. Qualquer erro de

análise ou de decisão pode ser uma tragédia. Mais do que nunca, é hora de

confiar nas autoridades sanitárias, no trabalho dos especialistas e no

compromisso dos gestores responsáveis.

Se cada um der a sua cota de cooperações e sacrifícios

individuais, passaremos por isso juntos e rápido. Queremos seguir nossas VIDAS

com normalidade o mais rápido possível. Ao lado dos nossos pais e avós, que não

são meras estatísticas!

#ficaemcasa #guarapuavacontraocorona #covid-19 #continuaemcasa

Cesar Silvestri Filho

Prefeito de Guarapuava e presidente do Diretório Estadual do

Paraná do Podemos