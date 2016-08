Comunicado recesso

Em virtude do feriado nacional de 07 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, a administração municipal de União da Vitória institui recesso nos dias 05 e 06, para os órgãos da administração direta e indireta. Portanto, nestes dias não haverá expediente. As atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira, 08.

Com a instituição do recesso, os servidores trabalham duas horas a mais nesta semana e na quinta-feira, 08, da próxima semana. Nestes dias, o atendimento ao público na Prefeitura e nos demais órgãos da administração municipal é das 10 às 18 horas.

Nos dias 05, 06 e 07 as Unidades de Saúde estarão fechadas. A população deve procurar o Pronto Atendimento, na área central. Já a coleta de lixo, tanto orgânico quanto reciclável, permanece normal, não será realizada apenas no dia 07.