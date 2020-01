Comunidade do Quati recebe ensiladeira

No último sábado, dia

25, mais uma comunidade foi beneficiada com a entrega de implemento agrícola.

Dessa vez foi a localidade do Quati que recebeu uma ensiladeira.

Na ocasião, estiveram

presentes o prefeito, Eliseu Mibach, acompanhado de seu secretário de

agricultura Alceu Jung e o vereador Jacir Barth.

A ensiladeira foi um

pedido da própria comunidade para facilitar os trabalhos no campo.

Além desse

equipamento, também as comunidades de Rio Bonito e São Miguel da Serra já

receberam seus pedidos.