Comunidade recebe diversos tipos de atendimentos no Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social Carlos Fagundes

Além do compromisso com a sociedade, o Núcleo Social tem a finalidade de capacitar profissionalmente os acadêmicos nos vários campos de atuação

O Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social “Carlos Fagundes” (NPJSS) é o setor responsável pela supervisão e funcionamento das atividades de estágio supervisionado dos Cursos de Bacharelado em Direto. Dentro de sua estrutura organizacional de um escritório modelo de advocacia fornece atendimento jurídico, que consiste na orientação e/ou atuação em processos judiciais ou em procedimentos extrajudiciais, às pessoas que não possuem condições econômicas para arcar com os custos de tal serviço.

São atendidas gratuitamente por este Núcleo as pessoas residentes na Comarca de União da Vitória (PR), que abrange os municípios de Bituruna (PR), Cruz Machado (PR), General Carneiro (PR), Paula Freitas (PR), Porto Vitória (PR) e União da Vitória (PR).

Além disso são realizados atendimentos psicológicos a comunidade, também atendimento nutricionais, atendimentos realizados pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) e Escritório Modelo de Engenharia Civil (EMEC) e a avaliação social realizada pelo setor de Serviço Social para a Clínica Escola de Fisioterapia e para a Clínica Veterinária Escola.

O que é Núcleo Social?

O Núcleo Social foi um projeto idealizado e concretizado no ano de 2014 pelo professor Edson Aires da Silva em conjunto com o corpo técnico administrativo da Uniguaçu e consiste em um centro de atendimento social multidisciplinar voltado ao cumprimento de duas finalidades, sendo a primeira de ordem acadêmica e, a segunda de ordem social. Nesse sentido, o Núcleo Social é composto por setores de estágio de alguns cursos, quais sejam: Direito e Serviço Social (Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social – NPJSS), Nutrição (Ambulatório de Nutrição), Psicologia (Serviço Escola), Engenharia Civil e Arquitetura (Escritório Modelo – EMEC/EMAU).

Quais são os programas e finalidades dos atendimentos prestados pelo núcleo social?

O Núcleo Social atua na elaboração e execução de projetos vinculados a este espaço ocupacional, fundamentando assim a importante tríade “Ensino, Pesquisa e Extensão”, que no processo de ensino aprendizagem tem como principal objetivo a institucionalização de uma política de ensino voltada para o aprimoramento do aprendizado do aluno, através do incentivo à iniciação científica, à extensão e à atividades integradoras, aliados à promoção social da comunidade local, onde são prestados atendimentos gratuitos às comunidades mais necessitadas da região do Vale do Iguaçu, atuando assim, na área de responsabilidade social.

Nestes termos, o Núcleo de Práticas Jurídicas e Serviço Social “Carlos Fagundes” (NPJSS), cujas atividades tiveram início no ano de 2007, é o setor responsável pela supervisão e funcionamento das atividades do estágio supervisionado do curso de Direto, que dentro de sua estrutura organizacional de um escritório modelo de advocacia, fornece atendimento jurídico à comunidade carente da Comarca de União da Vitória (PR), abrangendo o atendimento de pessoas residentes nos municípios de Bituruna (PR), Cruz Machado (PR), General Carneiro (PR), Paula Freitas (PR) e Porto Vitória (PR).

O Núcleo de Práticas Jurídicas, por meio de seus advogados vinculados, no uso de suas atribuições, cuida de causas voltadas às áreas de atuação do direito cujas finalidades atendam sobretudo demandas de cunho social. Nesse aspecto são prestadas orientações jurídicas para as mais diversas subáreas do direito, contudo o encaminhamento de ações à justiça se restringe a algumas subáreas do Direito Civil, em questões que envolvam dissolução de sociedade conjugal (divórcio, conversão de separação judicial em divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens), regulamentação da guarda e do direito de visitas, tutela, adoção, fixação e cobrança de alimentos, investigação de paternidade, retificações de documentos públicos, interdições, modificação da curatela, ações voltadas a obtenção de medicamentos.

As práticas jurídicas procuram desenvolver o treinamento profissional, incluindo a elaboração de peças processuais, acompanhamento de audiências, prestação de serviços jurídicos à comunidade carente com atendimento a clientes e extração dos problemas para posterior elaboração de medias de atuação, visitas a cartórios e demais órgãos da Justiça, ao mesmo tempo em que os acadêmicos têm contato com atividades simuladas que acompanham o nível e qualidade dos principais concursos nacionais.

Quem pode ser beneficiado com os programas do Núcleo Social?

No Núcleo de Serviço Social são realizados atendimentos para a comunidade por meio de avaliações sociais, encaminhamentos e orientações sobre políticas públicas e desenvolvimento social. Agora com a Pandemia do Covid-19, estão sendo tomadas todas as medidas de prevenção e proteção para atender a todos da melhor maneira possível.

As atividades do serviço social neste espaço de trabalho se iniciam com a abordagem individual de acolhimento e entrevista social, para constatar junto aos usuários atendidos a vulnerabilidade econômica daqueles que necessitam de alguns dos serviços prestados pela Uniguaçu para a garantia de seus direitos.

O Ambulatório de Nutrição tem como finalidade promover a capacitação profissional dos acadêmicos do curso de Nutrição com a realização de atendimento a pacientes que não possuem condições econômicas para realizarem um atendimento nutricional particular, cujo atendimento visa a orientação e educação nutricional para indivíduos sadios ou enfermos, com a elaboração de um plano de acompanhamento nutricional.

O Serviço Escola é dotado de estrutura organizada e instalações adequadas ao desenvolvimento de atividades eminentemente práticas, que são realizadas em quatro semestres, e cuja finalidade consiste na promoção da capacitação profissional dos acadêmicos do curso de Psicologia nas realização e integração das práticas em Psicologia Clínica com vistas ao atendimento das demandas de psicoterapias individuais, grupos e orientação vocacional, por meio de ensino e pesquisa, que possibilitem a promoção, prevenção e intervenção nas diversas áreas deste segmento, procurando-se fomentar a transdisciplinaridade em suas atividades, o que se faz por meio da institucionalização de políticas de ensino voltadas ao aprimoramento do aprendizado e consolidadas através do incentivo à iniciação científica e à extensão, aliadas à promoção social da comunidade local.

Os Escritórios Modelos de Engenharia Civil (EMEC) e de Arquitetura (EMAU) são de iniciativa dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo que buscam incentivar a participação dos acadêmicos em atividades de extensão, realização de trabalhos voluntários e atendimento à comunidade, isso como forma de aproximar a relação existente entre a Uniguaçu e a comunidade local. Os trabalhos realizados nos Escritórios Modelos contemplam projetos e atividades de cunho social, sem fins lucrativos, que atendem a instituições de caráter beneficente, e pessoas com comprovada situação de necessidade.

Como os acadêmicos podem participar?

Os setores de estágio realizam suas atividades por intermédio dos alunos dos respectivos cursos que já estejam em fase da realização do estágio curricular obrigatório. Neste ponto, o estágio curricular obrigatório exige que as atividades pré-determinadas sejam cumpridas em uma carga horária específica, de acordo com o projeto pedagógico do curso. Assim, durante o período de estágio, os acadêmicos são acompanhados e supervisionados por professores orientadores devidamente habilitados para o exercício da profissão, atividades que são devidamente registradas e avaliadas pelos supervisores do estágio.

Os setores de estágios desenvolvem programas e projetos de extensão que são posteriormente executados pelos acadêmicos-estagiários e destinados a pessoas desprovidas economicamente de condições favoráveis ao custeio especificamente destes serviços. O Núcleo Social visa sobretudo, por meio da Uniguaçu cumprir com compromisso social que a Instituição possui com a comunidade local, cuja finalidade consiste na promoção da capacitação profissional dos acadêmicos dos cursos nos vários campos de atuação.