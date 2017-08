‘Concerto em Ri Maior’ faz apresentação gratuita no Sesi Portão

Espetáculo une palhaçaria e muita música nos dias 12 e 13 de agosto

Dizem que quem tem um amigo tem tudo. O maestro russo Wilson Chevchenco que o diga! Graças a ajuda de Sarrafo, seu fiel amigo e tradutor, o seu concerto musical, onde apresenta as composições de sua família, pode ser compreendido pela plateia – já que o palhaço não fala português. A peça, que já fez sucesso expressivo na capital paranaense e cuja interação da plateia é essencial, acontece às 19h nos dias 12 e 13 de agosto, no Teatro Sesi Portão.

O espetáculo “Concerto em Ri Maior” surgiu em 2005 a partir de jogos de improvisação de palhaços com a música, resultando em uma comédia interativa e alegre para toda a família. O concerto conta ainda com um coral, que é integrado pelo público. E para embalar a diversão, os próprios palhaços tocam vários instrumentos: piano, violão, acordeom, gaita, castanholas e harmônica.

O “Concerto em Ri” Maior já percorreu vários festivais pelo Brasil e pelo mundo, como o festival de comédia musical “O Gesto Orelhudo”, em Portugal, e o Festival Internacional “Anjos do Picadeiro” (em Florianópolis e Rio de Janeiro). Também já foi apresentado em parceria com a Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra, em Curitiba. Agora, faz temporada gratuita no Teatro do Sesi Portão, trazendo na bagagem muita música, dança, improvisação e, claro, divertidas palhaçadas para o público da região.

CONCERTO EM RI MAIOR

Teatro SESI Portão

Data: 12 de agosto (sábado) e 13 de agosto (domingo)

Hora: sempre às 19h

Local: Teatro do Sesi Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Classificação: Livre

Observação: Sujeito a lotação