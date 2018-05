Concurso Cultural promovido pela Secretaria de Educação de Porto União

Nas últimas semanas do mês de abril, foi realizado o concurso cultural alusivo à Semana do Trânsito, que teve envolvimento da Administração Municipal de Porto União (Secretarias e DEMUTRAN), com o apoio da Polícia Militar/SC, do Corpo de Bombeiros e das instituições educacionais.

O concurso foi dividido em três categorias: desenho (alunos de 1.º ao 5º ano); redação (alunos de 6.º ao 9.º ano) e poesia (alunos de Ensino Médio). No dia 27 de abril, estiveram presentes no Auditório da Secretaria Municipal da Educação de Porto União, personalidades de nossas cidades, convidadas para julgar os trabalhos participantes do concurso cultural da Semana do Trânsito, que neste ano teve como tema o slogan “Nós somos o trânsito”.

Participaram do concurso alunos regularmente matriculados nas escolas da rede pública e privada do município. A Comissão Julgadora dos trabalhos na categoria “Desenho” foi composta por Roberto Bona; Helga Beate Will, Clementino da Silva e Arlene Bordin Polatti. Na categoria “Redação” esteve participando Karin Siebeneicher Brito; Marli Boldori e Sônia Cabral. A categoria “Poesia” foi classificada por Therezinha Wolf; Margarete Ribas e Odilon Muncinelli.

A premiação dos trabalhos apresentados acontecerá no dia 12 de maio, às 9h, na Praça Hercílio Luz. No dia haverá diversas atrações como simulação de acidente de trânsito promovida pelo Corpo de Bombeiros, Blitz educativa com distribuição de panfletos e adesivos com a Polícia Militar, apresentação de bandas escolares, brinquedos diversos e atividades esportivas coordenadas pelo Departamento Municipal de Esportes.