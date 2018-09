Conferência de Educação

Nos 32 NRE- Núcleos Regionais de Educação, que abrangem os 399 municípios do Paraná foram feitas as Etapas Intermunicipais da III CONAE, aonde foram analisados o texto básico e as propostas às emendas. Agora é a fase estadual da III CONAE com os 500 delegados que representam todos os municípios do Paraná. Ontem foi a abertura no Teatro Guairinha, em Curitiba, com autoridades representativas da educação no Paraná como a professora, Lúcia Cortez Martins, Secretária de Estado; o presidente do CEE, professor, Dr. Oscar Alves, entre outros. A palestra com professor Grosso, sobre a importância da CONAE. Na manhã de hoje, os trabalhos foram os estudos do VIII eixo e das alterações sugeridas. Amanhã na Plenária serão votados os destaques e alterações apresentados e escolhidos os 43 delegados que participarão da etapa nacional da III CONAE em Brasília em novembro.