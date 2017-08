Congresso Estadual reúne estudantes de 25 campi do Instituto Federal do Paraná em Assis Chateaubriand

Entre os dias 09 e 11 de agosto, estudantes dos 25 campi do Instituto Federal do Paraná são esperados em Assis Chateaubriand para a 1ª Edição do Congresso Estadual de Estudantes do IFPR (CEEIFPR).

O evento, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand, reunirá 200 estudantes, entre delegados e representantes das organizações estudantis, visando ao fortalecimento do movimento estudantil na instituição. Com o tema “Estudantes unidos em defesa da educação básica, técnica e tecnológica: pública, gratuita, inclusiva e de qualidade!”, o CEEIFPR é o primeiro evento na instituição a reunir lideranças estudantis para definição de pautas e ações de interesse dos segmentos secundaristas e universitários, bem como a construção de uma organização de representação estadual dos estudantes do IFPR.

Programação

O 1º CEEIFPR será composto por mesas-redondas, grupos de trabalho, oficinas, plenárias, atividades culturais e interativas e tem como pautas centrais: Educação de qualidade e envolvimento estudantil nas políticas institucionais; Organização do Movimento Estudantil no IFPR; Demandas estudantis no IFPR; Identificação Estudantil; e Calendário Estudantil.

O evento tem início no dia 09 de agosto, com uma mesa de abertura, a ser realizada às 16h, seguida de uma conferência de abertura. O primeiro dia do evento termina com um jantar cultural, seguido de atividades culturais.

O segundo dia de evento começa com um café da manhã cultural. Às 8h30, haverá a mesa-redonda “Unidade do Movimento Estudantil e Secundarista no IFPR”. O dia segue com reuniões de Grupos de Trabalho e Oficinas e se encerram com um jantar temático.

Na sexta-feira (11), Dia do Estudante, será realizada a plenária final, com relatos dos grupos e oficinas e definições sobre a organização do movimento estudantil no IFPR. O encontro termina com um almoço de confraternização entre os alunos.

A programação completa do evento está disponível no site do Instituto Federal do Paraná (http://ifpr.edu.br/).

Serviço

Congresso Estadual de Estudantes do IFPR (CEEIFPR).

Data: 09 a 11 de agosto.

Horário: 09/08 (quarta-feira), das 16h às 22h; 10/08 (quinta-feira), das 07h30 às 20h; 11/08 (sexta-feira), das 07h30 às 14h.

Local: Campus Assis Chateaubriand do IFPR – Av. Cívica, 475. Centro Cívico – Assis Chateaubriand – PR | Fone: (44) 3528-6885.

Sobre o IFPR

Referência em educação profissional, tecnológica e científica, o Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino reconhecida pelo compromisso com a educação e a transformação social. É voltado à educação superior, básica e profissional, especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Criado há oito anos, o IFPR já é a instituição federal de ensino presente no maior número de municípios do Paraná e conta com 25 campi em todo o estado. Atualmente, o IFPR atende mais de 15 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial, oferecendo à comunidade paranaense cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.