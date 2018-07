Congresso Paranaense de Cardiologia ocorre em 27 e 28 de julho

Os interessados já podem fazer inscrições para o evento

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Somente neste ano, 96 mil pessoas já morreram, de acordo com o Cardiômetro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Para discutir estratégias de combate à mortalidade, o 45º Congresso Paranaense de Cardiologia irá reunir especialistas internacionais e nacionais, que abordarão temas sobre a prevenção de morte súbita precoce, que ocorre antes dos 70 anos de idade. O evento ocorre nos dias 27 e 28 de julho, no Expo Unimed Curitiba. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.cardiolpr.com.br.

“Os debates serão em torno da importância da educação da população sobre hábitos saudáveis de vida, estratégias de diagnóstico precoce e rápido tratamento em casos de infarto agudo do miocárdio de acordo com técnicas que seguem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia”, destaca o cardiologista João Vítola, presidente da SPC.

As palestras serão sobre assuntos como redução da mortalidade no infarto agudo do miocárdio, estratégias de atendimento no consultório, doença cardiovascular em pacientes diabéticos, exames de imagem para estratificação de risco da morte súbita, formação do cardiologista, entre outros.

Entre os palestrantes confirmados estão Fernando Mut, diretor do departamento de Medicina Nuclear da Associação Espanhola, em Montevidéu (Uruguai), Protásio Lemos, cardiologista Faculdade de Medicina do Instituto do Coração, Marcio Sommer Bittencourt, cardiologista da Universidade de São Paulo, Danielle Gualandro, cardiologista do Incor, Roberto Costa, cirurgião cardiovascular do Hospital Sírio- Libanês e Renato Lopes, professor do Centro Médico da Universidade Duke (EUA).

SERVIÇO: O 45º Congresso Paranaense de Cardiologia ocorre nos dias 27 e 28 de julho, no Expo Unimed, localizando na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 –Campo Comprido, em Curitiba. As inscrições já podem ser realizadas pelo site www.cardiolpr.com.br. Mais informações pelo telefone (41) 3022-1247.