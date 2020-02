Conjunto habitacional começa a ser construído em São João do Triunfo

Representantes da Cohapar e a da construtora CN Menezes Engenharia

estiveram reunidos na sede da companhia, em Curitiba, nesta semana, para darem

início às obras de construção do Conjunto Habitacional José Euclides dos Santos

Neto. O empreendimento, orçado em mais de R$ 2,5 milhões, será composto por 30

casas populares.

A empresa responsável pela execução das obras foi contratada via

processo licitatório coordenado pela Cohapar, que fiscalizará todas as etapas

do projeto. “As obras de adequação dos terrenos e instalação das fundações já

foram iniciadas no local do futuro empreendimento, que será erguido próximo à

Câmara Municipal de São João do Triunfo”, relata o diretor de Obras da

companhia, Ademir Bier.

COMO PARTICIPAR –

Para participar do processo seletivo das futuras unidades, os interessados

devem realizar uma inscrição da família no cadastro de pretendentes da Cohapar,

disponível no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

Podem participar pessoas que não possuem casa própria com renda mensal familiar

de até seis salários mínimos, com prioridade de atendimento para quem já reside

em São João do Triunfo.

O projeto será financiado diretamente pela Cohapar por meio do programa

Habita Paraná. Entre as vantagens dele, estão a isenção de cobrança de valor de

entrada, taxa de juros reduzidas de financiamento e possibilidade de parcelamento

em até 360 meses. Os terrenos foram doados pela Prefeitura de São João do

Triunfo e a companhia possui convênios com a Copel e Sanepar para instalação

subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto, o que ajuda a reduzir

os custos dos imóveis.

ATENDIMENTO – Dúvidas, problemas no cadastro ou mais

informações podem ser resolvidas pelo escritório regional da Cohapar em União

da Vitória. O atendimento é prestado de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e

das 13h30 às 17h30 pelo telefone (42) 3524-1400 ou pessoalmente na Rua

Ipiranga, 108, no Centro de União da Vitória.