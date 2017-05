Conselho da Criança e do Adolescente doa equipamentos

A Prefeitura Municipal de União da Vitória por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, na tarde de ontem, 27/04, oficializou a doação dos equipamentos adquiridos com seus recursos, para a Delegacia da Mulher da Criança e do Adolescente de União da Vitória. Os equipamentos doados foram: aparelhos de telefone sem fio, armários, cadeiras fixa de aproximação, mesa para computador, e dois microcomputadores completos.