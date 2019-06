Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de União da Vitória, comunica que do dia 3 de

junho até o dia 26 de junho, estarão abertas as inscrições para quem queira se

candidatar para concorrer à vaga para o cargo de Conselheiro Tutelar. Todos os

interessados deverão obter informações no edital publicado no dia 28 de maio de

2019 no diário eletrônico do município que poderá ser acessado da seguinte

forma: www.uniaodavitoria.pr.gov.br. No edital estão contemplados os requisitos,

documentação e local de inscrição. Ou pelo telefone da Secretaria Executiva no

3522-9442 das 12 às 18h.