Construção de pontes liga comunidades em União da Vitória

Seis reconstruções, todas no interior, já foram concluídas nos sete meses da atual gestão

A prefeitura de União da Vitória, fazendo uso de equipe própria e apoio de colaboradores do setor público e privado, está restabelecendo acessos e melhorando outros em estado precário. Por algumas dessas pontes, os cidadãos aguardavam por meses ou desde 2014, no caso da localidade de Barra do Palmital. De acordo com o secretário de Obras otimizando recursos e seguindo uma programação organizada previamente.

O prefeito, Santin Roveda, comemora o fato de que em pouco mais de meio ano de sua gestão já contabiliza seis pontes novas ou reformadas. Até por conta disso, no interior de União da Vitória ele está sendo nominado de ‘homem das pontes’, ou, ainda, ‘o prefeito que liga as comunidades’.

“Tudo feito, com muito, digo muito mesmo… empenho da secretaria de Obras e dos nossos servidores municipais. Com qualidade, aplicando bem os recursos para beneficiar você morador, em especial do interior, de União da Vitória, cidade que eu amo!”, enaltece Santin Roveda.

Na lista de trabalhos está a reforma da Ponte do Rio da Prata, parceira da empresa Hobi; Ponte da Barra do Palmital em conjunto com prefeitura de Cruz Machado; Ponte do Centro Social que liga a linha São José, no Rio Vermelho; Ponte da Colônia São Gabriel; Ponte da Flor da Serra, no início da Serra do Leão e Ponte do Rio do Meio, no Rio dos Banhados.