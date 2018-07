Convenção partidária deve definir Ratinho Jr. como candidato ao governo do Paraná

“Quero fazer um convite especial a todos para um importante evento, decisivo para o futuro do Paraná” disse o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), em relação à convenção dos partidos que integram a base de Ratinho Junior, que acontecerá no sábado, 21, na sede social do Paraná Clube, em Curitiba.

Hussein se diz entusiasmado com a candidatura de Junior e ressaltou a importância que a região inteira terá no próximo governo, caso Ratinho seja eleito: “O Ratinho Júnior se preparou pra ser governador, visitou os municípios e se aproximou de todos os setores da sociedade, ouvindo a população, discutindo as prioridades de cada região” afirmou Hussein. “A convenção de sábado será uma oportunidade de mostrarmos para o Paraná que estamos no caminho certo” finalizou o deputado.

Bakri disse ainda, que é pré-candidato a reeleição de deputado estadual e que o grupo do Ratinho Júnior está fortalecido: “Pretendo disputar a reeleição no próximo pleito e estou animado. O grupo de deputados está fortalecido e confiante no melhor caminho para nosso estado, que está sendo liderado por Ratinho” finalizou Hussein.