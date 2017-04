Convênio transfere controle da rodovia estadual SC-120 para municípios de Canoinhas e Bela Vista do Toldo

A celebração de convênio firmada na manhã desta segunda-feira,3, na sede do Deinfra em Florianópolis, para transferência da manutenção de aproximadamente 60 quilômetros da rodovia SC-120, entre Canoinhas e a divisa entre os municípios de Bela Vista do Toldo e Timbó Grande, deve garantir melhores condições de tráfego na estrada não pavimentada de grande importância econômica regional no Planalto Norte. O trecho é conhecido por sua base irregular, em terreno turfado, que precisa manutenção constante para não se tornar intransitável. Há passagem constante de caminhões pesados transportando madeira, e os usuários locais já fizeram vários protestos com fechamento da estrada para protestar contra as precárias condições de tráfego. “Houve a construção de um acordo com as participações de lideranças, que ajudaram a construir a melhor saída para manter a estrada”, resumiu o deputado Antônio Aguiar.

O presidente do Deinfra Wanderley Agostini destacou o entendimento que tornou possível a transferência da manutenção da estrada para as prefeituras de Canoinhas, que será responsável pelo maior trecho, e de Bela Vista do Toldo. O secretário executivo da ADR Canoinhas, Aloísio Salvatti, explicou que essa foi sua prioridade administrativa desde que assumiu a Agência de Desenvolvimento no início do ano. Canoinhas esteve representada pelo prefeito Beto Passos e o vice Renato Pike, mais o vereador Célio Galeski. O município recebeu do Deinfra uma patrola e uma retroescavadeira para reforçar sua patrulha mecanizada. Já Bela Vista do Toldo, representada pelo prefeito e presidente da AmplaNorte, Adelmo Alberti, recebeu um caminhão basculante trucado. A Secretaria da Infraestrutura fará o repasse anual de verba para as operações de manutenção do trecho, com previsão anual de R$ 500 mil.