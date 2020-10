Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri, participa nesta quinta-feira (8), da entrega de uma viatura ao 7° Colégio da Polícia Militar, que funcionará em União da Vitória. A instituição terá suas atividades no Colégio Estadual Dr. Lauro Müller Soares a partir do ano que vem.

Estarão presentes na cerimônia o Comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, Coronel Ronaldo de Abreu, e o Comandante do 7° Colégio da Polícia Militar, Capitão Adair Aparecido Zem.

Data: 08/10/2020 (quinta-feira)

Horário: 16 horas

Local: Rua Joaquim Távora, 841, Bairro São Bernardo