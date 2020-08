Convite: União da Vitória debate o Turismo Regional do Território Iguaçu

A Prefeitura de União da Vitória, através da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo, convida os interessados em participar no dia 19 de agosto (quarta-feira), de uma importante reunião com o tema principal a Sensibilização e Mobilização para o Turismo Regional do Território Iguaçu.

A reunião tem como intuito mobilizar os participantes das Lideranças do turismo dos municípios integrantes da Associação dos Municípios do Sul do Paraná (Amsulpar), para a importância do processo de regionalização do turismo. Este trabalho será totalmente online e o moderador será Gabriel Pesce.

Os interessados em participar desta reunião para o futuro do Turismo Regional no Sul do Paraná, deve fazer a sua inscrição totalmente gratuita pelo site: https://docs.google.com/forms/d/1_bAJkR2KIGS3ZQtyjpsGmCa5eCJDNA6R0yDYNakKyM0/viewform?edit_requested=true e ao acessar o endereço eletrônico o interessado deve fazer o preenchimento corretamente dos campos indicados.

Agenda:

Evento: Reunião Sensibilização e Mobilização para o Turismo Regional do Território Iguaçu

Data: 19 de agosto de 2020

Horário: 14h às 16h

Local: a reunião será online

Inscrições para participar pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1_bAJkR2KIGS3ZQtyjpsGmCa5eCJDNA6R0yDYNakKyM0/viewform?edit_requested=true

Para mais informações no telefone (42) 9 9122 98 78 ou pelo e-mail: sec.turismo@uniaodavitoria.pr.gov.br

Este evento tem o apoio da Associação de Turismo e Meio Ambiente (Atema) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Associação dos Municípios do Sul do Paraná (Amsulpar), Território Iguaçu, Paraná Turismo e Governo do Estado do Paraná.

Foto: Divulgação