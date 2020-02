Copel e Hussein Bakri anunciam construção de 182 quilômetros de linhas trifaseadas na área rural do Sul do Paraná

Melhorias na rede

serão iniciadas nos próximos dias dentro do programa Paraná Trifásico, que

prevê investimentos de R$ 2,1 bilhões ao longo de seis anos

O Governo Ratinho

Junior (PSD) iniciará nos próximos dias o Paraná Trifásico, maior programa do

gênero no Brasil, que prevê seis anos de investimentos na rede elétrica rural

de todo o estado. Somente neste primeiro ano, a Copel vai construir 182

quilômetros de linhas trifaseadas na área rural da região Sul, beneficiando,

sobretudo as cadeias produtivas do fumo e da madeira. No total, serão 25 mil

quilômetros de redes trifásicas pelo Paraná e investimentos da ordem de R$ 2,1

bilhões.

“A Copel é reconhecida

em todo o país como uma das melhores empresas de energia e, sob o comando de

Daniel Pimentel Slaviero, que é um jovem dinâmico e competente, o nível de

excelência do trabalho da companhia tem crescido a cada dia. O Paraná Trifásico

vai revolucionar a qualidade da energia no campo, algo que não era feito desde

a década de 80”, afirma o deputado, Hussein Bakri (PSD). O parlamentar é Líder

do Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Segundo a Copel, a

área rural de União da Vitória e das cidades próximas, como São Mateus do Sul,

Antônio Olinto, General Carneiro, São João do Triunfo, Mallet, Paula Freitas,

Cruz Machado, receberá 182 quilômetros de linhas trifaseadas em 2020. O número

vai aumentar, gradativamente, ao longo dos seis anos do programa, beneficiando

todos os produtores rurais do Sul do estado.

Entenda o programa

Na prática, a espinha

dorsal da rede de distribuição será trifaseada, substituindo a tecnologia

monofásica hoje existente no campo. Os novos cabos serão todos protegidos, com

nível de resistência reforçado quando atingidos por galhos de árvores ou outros

objetos.

As novas redes de

distribuição também conferem redundância ao fornecimento de energia, pois, com

o trifaseamento, haverá interligação entre elas. Dessa forma, se acabar a

energia em uma ponta, a outra assume e, em caso de desligamentos, o

restabelecimento da energia será mais rápido.

As redes trifásicas

ainda vão permitir que tecnologias avançadas sejam instaladas e integradas ao

restante das redes da Copel. Um exemplo é a automação que a Copel vem implantando

em todo o estado, como os religadores automáticos.

Foto: Daniel Pimentel

Slaviero, Diretor-Presidente da Copel, e deputado Hussein Bakri.