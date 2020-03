Copel vai realizar substituição de postes neste domingo

A Copel informou que realizará neste domingo, 15, das 9h às 15h, a substituição de 35 postes e cabos no cruzamento da Rua Visconde de Guarapuava, em Porto União, e Avenida Cel. Amazonas na entrada da Ponte de Ferro, em União da Vitória. O trânsito será bloqueado durante os trabalhos.

No total, 42 homens participarão das atividades. As equipes estarão no local duas horas antes do previsto para preparo de equipamentos e orientações. Em caso de chuva, as ações podem ser canceladas. As obras são necessárias para a construção da rotatória da nova ponte.