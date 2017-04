Corpo de Bombeiros de Porto União inicia turma do CAAE

A 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Porto União deu início as aulas da oitava turma do Curso Avançado de Atendimento à Emergências (CAAE). No total 40 alunos recebem a partir de agora um treinamento para atuar no auxílio a comunidade em situações de emergências.

O curso conta com aulas teóricas e práticas, totalizando 344 horas/aula, contando com noções de Atendimento pré-hospitalar, Extinção de incêndios, Prevenção e sistemas preventivos, Brigada de incêndio, Instrução Geral Bombeiro Comunitário e o Estágio Operacional. A coordenação do curso é do 3º Sargento Alfonso Eckl.

Segundo o comandante da Companhia de Porto União, Tenente Marcos Luciano Colla, o curso tem previsão de término para o mês de agosto com a formatura em setembro. “Para a corporação Bombeiros Militar é gratificante ver o interesse da comunidade em auxiliar o nosso trabalho. Sabemos que com a capacitação, além de estarem aptos para atuarem conosco, certamente os participantes crescerão pessoal e profissionalmente”, afirma o Tenente Colla.

Para este ano estão sendo programados outros cursos para a comunidade: Bombeiro Mirim e o Juvenil e também o curso Básico de Atendimento a Emergências, para maiores de 16 anos.