Corpo de Bombeiros Militar abre inscrições para ingresso de soldados

Após aprovação pelo Governador do Estado, em março deste ano, do ingresso de mais 300 soldados na corporação, o Corpo de Bombeiros Militar anuncia a abertura de inscrições para o concurso de seleção de novos soldados na corporação militar. Todo o processo licitatório para contratação de empresa para realizar o processo de seleção já foi concluído no início de julho. O edital estará disponível aos candidatos nesta terça-feira, 1° de agosto, quando também abrem as inscrições, que vão até o fim do mês.

Do total de 300 vagas, 18 são para mulheres e outras 282 para candidatos do sexo masculino. Para ingresso na corporação, os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos (completos no máximo até dia 31/8), ter curso superior em qualquer área de conhecimento, em instituição reconhecida pelo MEC, ter boa saúde física e psicológica e ser aprovado em todas as fases do concurso.

Depois de selecionados, os candidatos passam por um período de formação no Centro de Ensino Bombeiro Militar na Capital, antes de assumirem as funções de soldados nas unidades de Bombeiro Militar. A destinação das vagas de lotação acontecerá somente durante a formação dos candidatos.

