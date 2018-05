CRAS do Bairro Bela Vista ganha horta

O Centro de Referência de Assistência Social do Bairro Bela vista ganhou hoje uma horta. Mais do que ensinar o cultivo dos alimentos, as crianças que participaram do projeto aprendem conceitos como a paciência e o cuidado para obtenção de resultados satisfatórios, conceitos que servem para todas as situações que elas ainda vão vivenciar. Orientados pela colaboradora Silmara Kobroski, os participantes reaproveitaram materiais como telhas e utilizaram compostos orgânicos obtidos a partir da classificação do lixo. O resultado dessa experiência vem com o tempo, mas as crianças já gostaram.