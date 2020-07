CREA – PR divulga melhores Trabalhos de Conclusão de Curso e acadêmico de Engenharia Mecânica da Uniguaçu está entre os classificados

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA – PR) lançou na última semana um boletim eletrônico às Instituições de Ensino com os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) nas modalidades Agrimensura; Agronomia; Civil; Elétrica; Especiais; Geologia e Minas; Mecânica e Metalúrgica; Química, em cada Regional.

Os 36 trabalhos classificados nessa primeira etapa foram avaliados de acordo com os seguintes critérios: aplicabilidade do conhecimento técnico na prática profissional, grau de inovação e nível de abrangência do tema.

O acadêmico do curso de Engenharia Mecânica, Gabriel de Oliveira Zielinski, teve o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 2019 inscrito na regional Guarapuava, com o título “Avaliação da resistência à corrosão de aços para aplicação em pré-aquecedor de ar de caldeiras do setor sucroenergético”.

O trabalho

O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência a corrosão-erosão de três materiais, ABNT NBR 5590 Grau SAE 1010, Vallourec VBAMo4 e ASTM A-268 Tp-439, estes utilizados em caldeiras da indústria sucroenergética em geral, onde, atualmente grandes empresas vão em busca de um material que proporcione um aumento na disponibilidade da caldeira e elevado custo benefício.

A escolha inadequada deste material irá antecipar os custos com manutenções devido ao desgaste prematuro dos tubos e a ineficiência na queima do combustível, já que os gases se misturam com o ar causando uma diminuição do oxigênio necessário para completar a combustão, elevando assim os custos para a indústria em geral.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Mecânica e orientador do trabalho, professor Thiago Castro Bezerra, o acadêmico realizou um estudo sobre a erosão no pré-aquecedor de ar das caldeiras, buscando um material que apresentasse um menor desgaste na tubulação, reduzindo custos com manutenção do equipamento. “Neste estudo o acadêmico realizou alguns ensaios, dentre eles, o ensaio de desgaste abrasivo, o qual permitiu avaliar a influência das partículas de impurezas sobre o metal analisado. Este ensaio permitiu representar o que ocorre durante a operação da caldeira, com os diferentes tipos de metais utilizados.”

Próxima Etapa

Segundo o CREA – PR a próxima etapa compreende a eleição dos três melhores TCCs em cada uma das respectivas modalidades, conforme análises a serem realizadas por cada um dos colegiados estaduais (Instituições de Ensino, Entidades de Classe e Inspetores).