CREAS firma parceria com UNESPAR para Projeto Integrar

No início de fevereiro a Central de Atendimento, secretaria Municipal de Assistência Social e o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de União da Vitória foram recebidos pela Diretoria da UNESPAR e pelo Colegiado de História – Programa de Extensão vinculado ao LAPHIS (Laboratório de Aprendizagem Histórica) para assinatura do Termo de Cooperação Técnica, visando o oferecimento de curso e aprendizado a jovens em situação de vulnerabilidade social de União da Vitória, o Projeto Integrar.

O PROJETO INTEGRAR destina-se a capacitar e orientar adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Tem como objetivo e missão social o desenvolvimento do ensino, pesquisa e expansão do meio em que ele vive. De início, o programa conta com 12 vagas para adolescentes que mostraram interesse no projeto. Eles foram encaminhados pelo CREAS, entidade parceira do projeto. Marli Oanieski, diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, fala sobre o Integrar, “Estamos muito contentes e satisfeitos com essa parceria, para nós é gratificante fazer parte de um projeto de tamanha relevância” afirma Oanieski que no ato estava representando a primeira dama e secretária municipal de Assistência Social, Ana Cláudia Roveda. No espaço universitário os jovens terão a oportunidade de receber formação em direitos humanos que promova a valorização da vida, de diversidade e da educação, noções básicas de arquivo, guia turístico e contação de histórias (conhecimento da história local). “Começamos com 12 adolescentes, mas futuramente poderão ser mais, o objetivo é fazer com que o projeto cresça e dê amparo a cada vez mais pessoas e que isso faça com que o futuro deles seja melhor” ressalta a professora Dulceli Estacheski, uma das idealizadoras do projeto.

A equipe do CREAS é coordenada por Danielle Christine Feijó, pela assistente social, Rose Paskoski, pela psicóloga, Ana Côas, e demais colaboradoras. A UNESPAR na pessoa dos Professores Everton Carlos Crema e Dulceli Estacheski (idealizadores do Projeto) formam um grupo fortalecido na missão e prontos para receber seus alunos coordenados, proporcionando-lhes uma perspectiva mais igualitária e justa.