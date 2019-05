Cronograma Maio Amarelo 2019

Lançada campanha Maio Amarelo traz agenda repleta de atividades

Despertar a atenção para os cuidados no trânsito entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas e reduzir o número de acidentes em União da Vitória em comparação a 2018. Com estes objetivos, foi lançada em 2 de maio, a campanha Maior Amarelo no município.

Um ato que contou com a presença de autoridades – entre as quais o deputado, Hussein Bakri, e, o vice-prefeito Bachir Abbas – foi realizada às 17h, na área central da cidade (esquina do Clube Apolo). Além das falas sobre a importância do movimento, houve a distribuição de materiais relativos à campanha, ato que contou com apoio da UnC de Porto União e polícia militar.

O secretário de planejamento e de trânsito, Clodoaldo Goetz, ressaltou que a campanha, sob o mote “No trânsito o sentido é a vida”, ocorre em âmbito nacional, mas tem objetivos específicos em União da Vitória. “Estamos atuando para tentar melhorar ao máximo as questões de segurança, prova são as faixas elevadas que estamos colocando diante das escolas municipais. Sabemos que há muito ainda o que fazer e por isso, é que a atenção dos usuários do sistema de trânsito precisa ser maior e não apenas neste mês de maio. Para se ter uma ideia, em 2018, teve 489 acidentes no município. É uma média preocupante demais, um acidente pior dia”, destacou.

Por isso, uma intensa agenda de atividades será desenvolvida e oportunidades não serão desperdiçadas.

Caso do projeto “Rio Limpo”, deste sábado, no Clube Náutico Hobi ao qual as equipes organizadas pelo Educatran se farão presentes. “Trânsito é, principalmente, uma questão de educação. Por isso devemos nos unir em busca de uma estrutura mais bem organizada e, principalmente, respeitada”, destacou o secretário de educação, Ricardo Brunhago.