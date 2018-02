Curitiba vai ganhar um novo conceito em churrasco

Com inauguração prevista para a segunda quinzena de fevereiro, o BRAZA – Churrasco do Brasil será um dos destaques do FRESH Live Market

Quando falamos sobre as paixões gastronômicas dos brasileiros, o churrasco é sempre uma grande unanimidade. Dos preparos simples feitos nas churrasqueiras caseiras nos finais de semana aos cardápios mais sofisticados das grandes churrascarias e restaurantes brasileiros, as carnes se transformaram em estrelas da nossa gastronomia. Pensando em oferecer uma experiência única no preparo das melhores carnes do Brasil, será inaugurado em Curitiba, na segunda quinzena de fevereiro, o BRAZA – Churrasco do Brasil.

O restaurante, que vai funcionar no FRESH Live Market, novo polo de entretenimento da capital paranaense, vai propor uma experiência inédita aos curitibanos. Com receitas autorais e com o conceito assinado pela IMÃ Brands, o BRAZA vai acrescentar uma pitada de contemporaneidade e sofisticação ao tradicional churrasco. Em um ambiente descolado e tropical, bem diferente das tradicionais churrascarias, o BRAZA preza pela experiência. O público terá a oportunidade de saborear as melhores carnes e cortes de fazendas de todas as partes do nosso país, que serão preparadas na brasa com um blend exclusivo de lenha de macieira. As carnes serão braseadas bem na frente dos clientes, junto com vegetais orgânicos e acompanhamentos cheios de bossa.

Serão diversos cortes especiais, servidos em porções para uma pessoa: T boné, Ancho, Contrafilé, Chorizo, Picanha, Prime Steak, Short Ribs, Assado de Tira, Prime Steak, Linguiça Artesanal campeira, Carré de Carneiro,Carré Suíno chorizo entre outros. As carnes serão temperadas com especiarias brasileiras. Todos os pratos acompanham vinagrete com flor de laranjeira e farofinha da casa.

Os preparos do BRAZA terão, também, opções deliciosas de acompanhamentos, entre eles Maionese de batatas rosa e ovo caipira; Pão de alho negro; Pupunha assada com manteiga de garrafa e ervas; Purê de banana da terra; Bananas assadas em nossa parrilla e processadas formando um delicioso purê cremoso; Arroz salteado com alho frito, bacon, cebola, ovos, e castanha de caju; Mix de mini vegetais orgânicos da horta; Mini vegetais orgânicos selecionados da estação, assados pertinho da brasa, conferindo aromas e sabores surpreendentes; e Milho assado na grelha com brotos.

Sobre o FRESH Live Market

O BRAZA vai funcionar no FRESH Live Market, um espaço que vai reunir gastronomia, arte, design e diversas outras opções de entretenimento na cidade de Curitiba. Em uma estrutura de 3 mil m², o local contará com 38 operações, quatro praças de alimentação, uma academia boutique, um pet shop, um espaço kids, espaço para cursos em geral e um grande estacionamento.

O BRAZA vai funcionar no complexo gastronômico FRESH Live Market, localizado na Alameda Doutor Carlos de Carvalho (nº 1502), no bairro Batel. O empreendimento abrirá as portas na segunda quinzena de fevereiro, com funcionamento de segunda a quinta, das 11h às 23h; nas sextas e sábados, das 11h às 24h; e aos domingos, das 11h às 21h. Mais informações no site www.brazachurrasco.com.br ou pelo perfil do empreendimento no Instagram (@braza.churrasco).