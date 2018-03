Curso de Agronomia da Uniguaçu realizou 2º Dia de Campo

O curso de Agronomia da Uniguaçu realizou nos dias 9 e 10 de março, na Fazenda Experimental II, o segundo Dia de Campo com culturas de Verão. Os acadêmicos do 7º período noturno e 9° período matutino foram responsáveis pela organização e apresentação de trabalhos com as culturas da soja, milho, feijão, tomate e pastagens.

Durante a visitação das estações, o público presente teve a possibilidade de conhecer experimentos científicos, desenvolvidos pelos acadêmicos de Agronomia, nas áreas de plantas de lavoura (diferentes arranjos de plantas nas culturas do milho e soja), plantas daninhas (controle de espécies invasoras na cultura da soja), fertilidade do solo, controle de doenças (rotação de culturas, tratamento de sementes, uso de fungicidas protetores na cultura da soja e influência do arranjo de plantas na incidência de doenças), microbiologia (bactérias promotoras de crescimento na cultura da soja, milho e feijão), experimentação agrícola (uso da estatística na agricultura), forragicultura e pastagens (uso de bactérias promotoras de crescimento em pastagens) e produção e tecnologia de sementes (vigor e sanidade de sementes, tratamento de sementes).

O objetivo principal do Dia de Campo é promover o debate de novas tecnologias entre acadêmicos, pesquisadores, produtores rurais e professores. Esta interação, com troca de informações é de extrema importância para o desenvolvimento pessoal, social e intelectual dos acadêmicos do Curso de Agronomia e contribui para o crescimento social da região.

Segundo o professor Zeno Jair Caesar Jr, coordenador do curso de Agronomia, o Dia de Campo é uma maneira de aproximar o acadêmico ao mercado de trabalho, dando a cada um experiência a partir dos conhecimentos adquiridos.

O evento foi um sucesso, e contou com a participação e parceria de diversas empresas multinacionais e regionais. “O Dia de Campo superou as expectativas, principalmente devido à participação dos acadêmicos e o nível dos trabalhos apresentados”, comentou o professor Anderson Luiz Durante Danelli. Segundo o professor, no Dia de Campo de Inverno haverá a participação do curso de Medicina Veterinária e o esperado é que haja maior participação dos produtores da região.