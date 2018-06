Curso de Agronomia doa 50 kg de feijão

Na quarta-feira, 30 de maio, os acadêmicos do curso de Agronomia entregaram 50 kg de feijão produzidos na Fazenda Experimenta II da Uniguaçu para o Instituto Palazzolo, localizado as margens da BR-476, em União da Vitória. As atividades do Instituto tiveram início em 1989, o qual desenvolve um importante trabalho na construção social, ajudando crianças e adolescentes. O objetivo do Instituto é desenvolver a inclusão social e atender famílias carentes, acolhendo exclusivamente meninas.

O feijão doado é fruto do trabalho de acadêmicos de diversos períodos do curso de Agronomia, tanto matutino quanto noturno. Durante todo o seu ciclo das plantas, os alunos realizam o manejo da cultura até a colheita e o beneficiamento dos grãos que foram doados.“Além do aprendizado com a parte técnica de produção dos grãos, o ato de doar estimula a autoestima dos acadêmicos, pois eles se sentem importantes ao constatar o efeito de seu ato generoso. Atividades sociais são fundamentais para a construção do caráter dos acadêmicos”, afirma o professor Anderson Luiz Durante Danelli, coordenador das atividades do curso de Agronomia na Fazenda.