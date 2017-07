Curso de Biomedicina organiza Curso de Produção de Cerveja

As inscrições estão abertas até o dia 3 de agosto no site da Uniguaçu

No próximo dia 5 de agosto a Uniguaçu estará promovendo o Curso de Produção de Cerveja, com o palestrante/ professor, Dr. Diogo Henrique Hendges. As inscrições estão abertas no site www.uniguacu.edu.br.

O curso abordará a base da teoria sobre matérias-primas, processos e produtos cervejeiros; introdução sobre bioquímica e microbiologia cervejeira e fermentação; apresentação de software auxiliar em processos cervejeiros; dicas de técnicas de degustação e análise sensorial de cervejas.

Os alunos produzirão um lote de cerveja que, posteriormente, será degustado pelos participantes do curso. A aula será ministrada no laboratório de Fermentação da Uniguaçu, no Prédio Sede, e tem duração de 10 horas, com certificado ao final.

O professor Dr. Diogo Henrique Hendges é químico, Doutor pela USP em Ciências e Beer Sommelier Doemens Akademie/Alemanha, cervejeiro desde 2010. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de agosto e as vagas são limitadas.