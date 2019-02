Curso de Enfermagem da Uniguaçu alerta sobre a Febre Amarela

Além da vacina, deve-se

manter os cuidados para evitar a proliferação dos mosquitos

O curso de Enfermagem da Uniguaçu, preocupado

com o avanço de problemas relacionados à transmissão do vírus da Febre Amarela,

e sabendo que é diretamente responsável pela saúde da população, repassa

algumas informações sobre a doença, e destaca e alerta para a importância da

vacinação.

A

febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus

transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão:

silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O

vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há

transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância

epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas

urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

É

uma doença que, se estiver presente na comunidade, deve ser avisado

imediatamente às autoridades públicas sanitárias de saúde, ou seja, todo evento

suspeito (tanto morte de primatas não humanos, quanto casos humanos com

sintomatologia compatível) deve ser prontamente comunicado, em até 24 horas

após a suspeita inicial, via mais rápida.

Atualmente,

a febre amarela silvestre (FA) é uma doença endêmica no Brasil (região

amazônica). Na região extra-amazônica, períodos epidêmicos são registrados

ocasionalmente, caracterizando a reemergência do vírus no País. O padrão

temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidindo entre

dezembro e maio, e com surtos que ocorrem com periodicidade irregular, quando o

vírus encontra condições favoráveis para a transmissão (elevadas temperaturas e

pluviosidade; alta densidade de vetores e hospedeiros primários; presença de

indivíduos suscetíveis; baixas coberturas vacinais; eventualmente, novas

linhagens do vírus), podendo se dispersar para além dos limites da área endêmica

e atingir estados das regiões Centro.

É fundamental a cobertura

vacinal da população em todo o território nacional, esta é a principal forma de

prevenir a febre amarela. Qualquer pessoa não vacinada, independentemente da

idade ou sexo, que se exponha em áreas de risco e/ou com recomendação de vacina.

Sintomas

Os

principais sinais e sintomas da febre amarela incluem: início súbito de febre; calafrios; dor de cabeça

intensa; dores nas costas; dores no corpo em geral; náuseas e vômitos; fadiga e

fraqueza. Em casos graves, a pessoa

infectada por febre amarela pode desenvolver algumas complicações como: febre

alta; icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos); hemorragia

(especialmente a partir do trato gastrointestinal); eventualmente, choque e

insuficiência de múltiplos órgãos.

A

maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de

15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas e, então,

desenvolvem uma forma mais grave da doença.

Depois

de identificar alguns desses sintomas é necessária a procura por um médico na

unidade de saúde mais próxima, informando sobre qualquer viagem para áreas de

risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas, e se observou mortandade

de macacos próximo aos lugares em que visitou, assim como picadas de mosquito.

Informe, ainda, se tomou a vacina contra a febre amarela, e a data.

Prevenção

A

vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre

amarela. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferta vacina contra febre amarela

para a população. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de

apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Toda pessoa que reside em

Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar

para essas áreas deve se imunizar.

A

vacina, que é administrada via subcutânea, está disponível durante todo o ano

nas unidades de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do

deslocamento para áreas de risco, principalmente, para os indivíduos que são

vacinados pela primeira vez.

Em

áreas consideradas de maior risco de exposição como matas, florestas, rios,

cachoeiras, parques e o meio rural, recomenda-se que medidas de proteção

individual sejam adotadas, principalmente para quem tem alguma contraindicação

para receber a vacina como: usar repelente de insetos de acordo com as

indicações do produto; proteger a maior extensão possível de pele através do

uso de calça comprida, blusas de mangas compridas e sem decotes, de preferência

largas, não coladas ao corpo; meias e sapatos fechados; evitar, na medida do

possível, o deslocamento para áreas rurais e, principalmente, adentrar em

matas, seja a trabalho ou turismo; passar o maior tempo possível em ambientes

refrigerados, uso de mosquiteiros e telas nas janelas.

Além

da vacina, manter os cuidados para evitar a proliferação dos mosquitos,

mantendo as casas e as ruas limpas sem acúmulo de água parada, habitat ideal

para reprodução dos vetores é de extrema importância.

Locais

que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem

naturalmente, são consideradas como áreas de risco. No Brasil, no entanto, a

vacinação é recomendada para as pessoas a partir de nove meses de idade

conforme orientações para vacinação e que residem ou se deslocam para os

municípios que compõem a Área Com Recomendação de Vacina.