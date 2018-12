Curso de Enfermagem da Uniguaçu mantém alto índice de empregabilidade na região

Samantha Piecharki Domit, recém-formada na Instituição, é apenas um dos exemplos de profissionais absorvidos rapidamente pelo mercado de trabalho regional

Samantha Piecharki Domit, graduada em Enfermagem pela Uniguaçu, começou a trabalhar nesta quinta-feira, 13, no Hospital São Vicente de Paulo, do município de Mafra (SC). Fato este que fez com que Samantha colasse grau em regime especial, para poder agilizar a documentação necessária para ser contratada. Feliz pela contratação, a egressa salientou qual o setor que mais se identificava. “Ao receber a notícia que fui contratada, já soube que era na área que eu gosto, na Urgência e Emergência.” Ela comenta que escolheu o curso de Enfermagem por sempre gostar de ambulância. “Desde pequena não podia ouvir as sirenes que já queria sair atrás para ver o que havia acontecido e como eu poderia ajudar de alguma maneira”, afirma.

Essa oportunidade de emprego não surgiu do nada, Samantha batalhou por ela. “Minha vontade era de sair de União da Vitória, mas o que me impedia era a faculdade, então eu estava certa que após a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) eu enviaria currículo para os hospitais de fora da cidade.” O Hospital São Vicente de Paulo foi um hospital que fez parte do seu TCC, pois tinha como tema “Qual a relevância da implantação de um serviço de hemodinâmica em um município do planalto norte catarinense?”. Assim que começaram os estudos para o trabalho, o Hospital São Vicente de Paulo fez uma publicação falando da implantação deste serviço, mais um fator que a fez escolher este hospital para atuar. “Também levei em consideração na hora de escolher outra cidade, o fato de eu gostar de andar de bicicleta e participar de competições. Nas cidades muito grandes como Curitiba ou São Paulo é muito perigoso sair pedalar por longas distâncias, já em Mafra, por ser uma cidade de porte muito parecido com União da Vitória, fica menos perigoso para eu manter meus treinos.”

Este ano, o curso de Enfermagem da Uniguaçu foi avaliado com nota 4 pelo Ministério da Educação (MEC), em uma escala de 1 a 5. O conceito é resultado da avaliação conduzida por uma comissão do MEC/INEP, que visitou as instalações da Instituição entre os dias 26 a 28 de setembro. A nota alcançada comprova o esforço e o compromisso da Uniguaçu em oferecer uma formação de excelência aos seus alunos.

Segundo Samantha, durante os cinco anos de graduação a Uniguaçu contribuiu muito para a sua formação. “Me deu a oportunidade de ter um amplo conhecimento sobre a Enfermagem, me capacitando assim para o mercado de trabalho.” Em relação a esta nova fase, ela diz que seu sentimento é de dever cumprido! “Eu tenho uma experiência na área muito vasta, basicamente só com o período de Estágio da faculdade. Quando fui aceita para participar do processo seletivo do Hospital, fiquei muito contente, pois eu estava disputando a vaga com vários outros enfermeiros, entre eles pessoas com tempo de profissão e experiência.”

Outro fato que a ajudou foi a indicação pelo destaque que teve no tempo de estágio, fator este que contribuiu no ato da contratação. “Quando me mudei para Mafra, a sensação foi de imensa alegria, pois além de ser recém-formada, recém-contratada na área que formei, ainda estou tendo o privilégio de trabalhar na Emergência. Quem me conhece sabe muito bem o que significa essa conquista para mim.” Para ela, toda correria para colar grau antes da turma, viajar, fazer o registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN), mudar de cidade, está valendo muito a pena. “Daqui para frente a tendência é só melhorar e evoluir cada dia mais” afirma Samantha.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, professora Marly Terezinha Della Latta, a Samantha sempre foi uma aluna que buscou aprofundar os conhecimentos científicos e tecnológicos. “Ela não se acomodava, sempre estava disposta a colaborar com as atividades do curso. Desejamos muito sucesso na profissão, que com certeza ela vai ter, pois escolheu a área que gosta.” A Uniguaçu também parabeniza sua busca e seu alcance da área almejada. Desejamos muito sucesso nesta nova fase.