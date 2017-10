Curso de Farmácia da Uniguaçu é avaliado com Conceito 4

Mais um curso da Uniguaçu eleva o nome de União da Vitória, destacando a cidade para o Paraná inteiro. O curso de Farmácia, avaliado recentemente pelo Ministério da Educação, recebeu seu conceito 4, consolidando-o, novamente, entre os melhores do Paraná.

A visita da comissão do Ministério aconteceu nos dias 2 e 3 de outubro, e, a nota serve para a renovação do reconhecimento do curso, tendo como análise as seguintes dimensões: projeto pedagógico, corpo docente e estrutura, além das obrigatoriedades dos requisitos legais. Os conceitos do MEC seguem uma escala de 1 a 5.

A professora Silmara Brietzig Hennrich, coordenadora do curso de Farmácia da Uniguaçu, destaca o trabalho realizado com os acadêmicos do curso e a preocupação de formar um profissional preparado para ser inserido no mercado de trabalho com formação generalista, princípios éticos e responsabilidade com a sociedade. “A expectativa era, realmente, demonstrar o que o curso de Farmácia tem a oferecer aos nossos alunos e a oferta desse profissional no mercado de trabalho”, disse. “Estamos, sim, muito felizes e vamos buscar cada vez mais o aprimoramento e melhorias, no nosso futuro profissional farmacêutico, para que ele seja inserido o mais rápido possível no mercado de trabalho. E isso tem acontecido com muito êxito. Das últimas cinco turmas formadas, nós temos aproximadamente 95% de empregabilidade na área”, comenta a coordenadora.

A busca pela excelência é uma prática diária na Uniguaçu, a qual faz um investimento contínuo em educação, corpo docente e técnico-administrativo, além da estrutura. Todo esse trabalho a tem colocado entre as melhores faculdades privadas do Paraná, com destaque nacional. “Estamos muito felizes com o conceito do MEC. É um conceito excelente no cenário do Ensino Superior e percebemos que a consolidação da Uniguaçu nesses 16 anos, comprova, a cada dia, que estamos no caminho certo, que estamos buscando a excelência no ensino, e que ainda continuaremos com esse trabalho tão importante na região e em todo o sul do Brasil”, ressalta a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu.

Novidades para o curso de Farmácia

O curso de Farmácia da Uniguaçu tem um planejamento já preparado para 2018. Com um trabalho sendo estruturado para longa data, o curso aguarda o lançamento da Farmácia-Escola, que vem compor o quadro de atendimentos gratuitos do Núcleo Social.

Com previsão para fevereiro de 2018, a Farmácia-Escola realizará atendimento farmacoterapêutico de pacientes que são acompanhados por doenças crônicas, com uso contínuo de medicamentos, com a proposta da consulta farmacêutica, e, fazendo o acompanhamento do paciente. Serão realizados estágios na área de Dispensação e Saúde Pública. “A importância de abrir a Farmácia-Escola é de aprimorar o futuro farmacêutico, dele entender que precisa trabalhar com atividades de medicamentos, mas que em especial, precisa trabalhar na melhoria da qualidade de vida desse paciente e promover o desenvolvimento social”, enfatiza a coordenadora do curso de Farmácia.