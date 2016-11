Curso de Odontologia da UNIUV é reconhecido com a presença do Chefe da Casa Civil

Reconhecimento acontece antes da formação da primeira turma

O Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior João Carlos Gomes, o Deputado Hussein Bakri e demais autoridades de nossas cidades, estiveram presentes na clínica odontológica do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), na última sexta-feira, para a assinatura do decreto de reconhecimento do curso de Odontologia.

Para Alysson Frantz, reitor, o ato de reconhecimento do curso pode parecer muito simples, mas tem valor e importância extrema para toda a região. “É um ato para toda a educação e atinge a atenção básica de saúde dos municípios do entorno de União da Vitória. Temos 36 cadeiras em pleno funcionamento e mais de dois mil procedimentos por mês, gratuitos a toda população da região. Esse número expressa a relevância do profissional de odontologia. O reconhecimento não é apenas para valorizar o trabalho dos profissionais envolvidos com o curso desde o início, mas também é reconhecimento da qualidade de um curso que passou por uma avaliação e agora pode ser expressa essa chancela, por meio dessa assinatura”, relata.

Para Gomes, foram poucas situações em que universidades públicas ou privadas, tiveram o curso reconhecido antes da formação da primeira turma. “A partir desse ato, os acadêmicos poderão receber na formatura o diploma de cirurgião dentista, assinado pelo reitor. Quando estive aqui ano passado, fiquei impressionado com a disposição, com o comprometimento, pelo envolvimento das pessoas no curso de odontologia. Observei aqui uma equipe de professores comprometida com a educação, com o ensino, a administração da universidade comprometida com a qualidade e também com a preocupação em criar condições de trabalho e estrutura de excelente qualidade para a formação dos nossos alunos. Vocês estão de parabéns, a nota de avaliação do curso foi a melhor possível, vocês estão formando aqui na UNIUV profissionais em um curso de qualidade, de reconhecimento”, expressa.

Rossoni fez questão de assinar o decreto em União da Vitória. “Quando despachei o decreto para o governador, o avisei que assinaria o reconhecimento do curso em União da Vitória, o lugar da minha gente. Eu tive uma alegria imensa, porque não conhecia a estrutura do curso. Eu me emocionei porque passou um filme na minha cabeça, pois quando jovens tínhamos muita dificuldade para estudar, tendo que ir para Curitiba, Ponta Grossa. Hoje eu vejo a minha região, em União da Vitória, tendo o curso de Odontologia sendo reconhecido. Eu fico ainda mais emocionado, pela oportunidade de assinar esse decreto junto com o governador, isso é um marco na minha vida no contexto da vida da nossa região. União da Vitória se tornou um grande centro universitário e isso é também sinônimo de demonstração de desenvolvimento econômico”, conta.

A clínica de odontologia da UNIUV funciona de segunda a sexta, da manhã à noite. Alunos interessados em conhecer o curso podem agendar uma visita pelo Facebook da instituição. Para agendamento de atendimentos, basta entrar em contato pelo telefone 3522 0553.