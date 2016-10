Curso de Psicologia da Uniguaçu inicia atendimentos à comunidade de União da Vitória e região

Os agendamentos serão realizados até dezembro deste ano, no Núcleo Social. Os atendimentos começam em 2017.

O curso de Psicologia da Uniguaçu, em 2017, dá início aos atendimentos à população de União da Vitória e região. Serão três programas oferecidos: terapia de grupo, avaliação psicológica e orientação vocacional (em grupo ou individual). Os interessados devem procurar o Núcleo Social da Uniguaçu e deixar seu contato, para que os coordenadores dos programas possam fazer a seleção e agendamento de atendimentos.

Os atendimentos oferecidos fazem parte do Estágio de Psicologia e Processos Clínicos. Vale ressaltar que todas as intervenções serão realizadas pelos acadêmicos e orientadas por psicólogos docentes da instituição.

Para ter acesso aos programas, os interessados devem comparecer ao Núcleo Social, deixando nome completo e telefone. Os atendimentos serão gratuitos e, para isso, será necessária avaliação socioeconômica, feita pelo Serviço Social.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia, professora Darciele Mibach, tanto acadêmicos, quanto a comunidade esperam ansiosos pelo início da atividade. “No vídeo que nós publicamos, eu recebi muitas mensagens de agradecimento da sociedade e de pessoas dizendo que isso vai ser muito bom, vai ajudar muita gente. Nós sabemos que muitas pessoas estão precisando de acompanhamento psicológico, em qualquer área, seja na orientação vocacional, na avaliação psicológica. Qualquer ser humano, hoje, necessita muito desse direcionamento”, comenta.

As atividades serão realizadas pela manhã e tarde e firmam o compromisso social da Uniguaçu com a comunidade. “A instituição está crescendo porque está contribuindo e fazendo jus ao seu slogan, que é o Compromisso Social, além do Ensino pra Valer, pois os alunos estarão praticando toda a parte teórica que eles aprendem em sala de aula”, ressalta a coordenadora.

Para mais informações, ligue (42) 3522-6192 ou compareça até o Núcleo Social, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3425, em União da Vitória.