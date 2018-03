Curso de Psicologia realiza aula interdisciplinar

Os professores apresentaram as disciplinas aos acadêmicos e explicaram a importância da interdisciplinaridade

Na noite de quinta-feira, 22, os acadêmicos de Psicologia participaram da aula interdisciplinar, realizada pelos professores do curso. O auditório Wilson Ramos Filho, na sede da Uniguaçu, estava lotado por acadêmicos de todos os períodos. Além de mostrar o conteúdo geral das disciplinas, cada professor apresentou um conceito específico e, ao final, fizeram a interligação de um conteúdo ao outro.

O objetivo foi promover a interdisciplinaridade no curso, trabalhando todas as disciplinas como uma só. Além disso, trouxeram aos alunos um pouco da teoria junto com a prática, com a ideia de incentivá-los a entender esta ligação para a vida profissional.

Após as apresentações, o professor Ivan Gross, explicou como tudo o que foi abordado pode ser utilizado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Para Darciele Mibach, coordenadora do curso de Psicologia, a expectativa é que este ano sejam promovidas muitas atividades que abordem também a transdisciplinaridade. “É importante que os acadêmicos entendam e ajudem o curso a crescer, trabalhando cada vez mais ligados”, explica Darciele.

