Curso profissionalizante de Modelo e Manequim é oferecido em União da Vitória

A Agência de Modelos TK Seven está ofertando as últimas vagas para o curso que é referenciado pelo Sindicato de Modelos e Manequins do Paraná

Moda, comportamento, etiqueta social, beleza, saúde, Marketing pessoal, fotografia de moda, passarela, comercial, mercado de trabalho. Estes são alguns dos itens trabalhados no Curso Profissionalizante de Modelo e Manequim oferecido pela TK Seven Agency. No dia 14 de outubro, inicia a última turma do ano, que proporcionará a formação de profissionais capacitados a atuar no mundo da moda. Após a sua formação, os profissionais são direcionados ao Sindicato de Modelos e Manequins do estado do Paraná, a partir do qual poderão retirar seu Registro Profissional (DRT) e estarão aptos a atuar nas diversas frentes artísticas relacionadas à área. Segundo Márcia Maia, diretora da TK Seven, ainda dá tempo de participar da turma de 2018. “Nossas turmas são formadas por alunos a partir dos sete anos de idade, para participar convidamos os interessados a comparecer na Agência que fica na rua: Clotário Portugal, 1369 em União da Vitória, no período da tarde”, explicou. A Escola conta com professores que são referência na cidade de Curitiba, capital reconhecido nacionalmente como pólo de moda fashion e comercial, com anos de experiência nas áreas em que ministram os módulos. O curso é focado totalmente na qualidade de formação dos alunos. A TK Seven possui um histórico de notas superiores as demais escolas do Paraná perante o Sindicato, sendo referência pelo próprio Sindicato como uma das melhores em todo o estado.