Três cursos gratuitos

estão com inscrições abertas em União da Vitória

Encontram-se abertas

na Agência do Trabalhador de União da Vitória, até 8 de fevereiro, as inscrições

para cursos de “Comandos elétricos industriais”, “Instalação de alarmes, cercas

e portões eletrônicos” e “Instalação elétrica predial”.

Num primeiro momento,

as vagas serão destinadas exclusivamente para desempregados. Em não havendo o

fechamento das vagas, as remanescentes serão abertas para o público em

geral. As vagas são vagas limitadas para

as turmas que terão aulas à tarde e à noite.

Além disso, para

confirmar a vaga, é preciso que o interessado comprove residir em União da

Vitória e apresente fotocópia do RG e CPF além do comprovante de escolaridade.

A previsão é a de que

os cursos, que têm duração aproximada de 30 dias, sejam ministrados a partir do

dia 12 de fevereiro. O local onde o caminhão do projeto será instalado ainda

está sendo estudado, haja vista, que a Praça Coronel Amazonas está em reformas.

O projeto é fruto de

uma parceria entre a prefeitura de União da Vitória, o Senai e a Agência do

Trabalhador.