DECRETO DE EMERGÊNCIA

Após uma reunião em gabinete com as secretarias de saúde, educação, agricultura e transporte, a prefeitura de União da Vitória decretou alguns serviços públicos em estado de emergência.

Considerando a paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada no dia 21 de maio, alguns serviços já estão comprometidos na cidade.

Fica decretado a situação de Emergência em União da Vitória.

Saúde:

O atendimento segue normal nas Estratégias de saúde e unidades de saúde, a entrega de medicamentos também segue normalmente. Porem fica suspenso os grupos de atividades, endemias e palestras. As consultas e exames realizadas fora do município serão analisadas individualmente, priorizando as que são de urgência e emergência.

Educação

Transporte escolar, principalmente referente as linhas do interior do município estão comprometidas. As linhas escolares do interior atendidas pela empresa Piedade estarão suspensas a partir da tarde de hoje 24, as da Bitur segue normalmente até sexta-feira, onde serão reavaliadas.

Departamento de Obras

As demandas do Departamento de Obras seguem normalmente até amanhã. Quando seu funcionamento será restrito devido a falta de combustível.

As demais secretarias estarão trabalhando com restrição de atendimentos. Na próxima segunda-feira a Prefeitura Municipal de União da Vitória emitirá um novo comunicado atualizando o status dos serviços que poderão ser afetados.