Dedica Estadual encerra projeto de 2020 com palestras e mensagens de apoio

Nesta quinta-feira (10/09), o projeto do CEJUSC/Vara da Infância e Juventude Dedica Estadual 2020 foi encerrado com mais um ciclo de palestras. A iniciativa, promovida em conjunto com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e a Promotoria da Infância e Juventude de União da Vitória – Ministério Público (MP) tem sido ferramenta de apoio e capacitação para educadores e demais interessados, ao longo do ano.

Na sua 4ª edição (e última de 2020) duas temáticas foram abordadas. Na 1ª o tema ‘O Saber Sistêmico a serviço da Educação em tempos de Pandemia’, com a terapeuta Fernanda Ravanello. Na sequência, o professor Sérgio Gelchaki falou sobre ‘Ama o próximo como a Ti mesmo: o eu interior em tempos difíceis’. O evento virtual teve transmissão pelo YouTube, no canal da Escola da Magistratura do Paraná (EMAP).

Carlos Polsin, chefe do NRE, agradeceu ao apoio da promotoria de Justiça, por meio do promotor Júlio Ribeiro de Campos Neto, no atendimento e busca de alunos que se afastam do sistema de ensino. Em tempo de educação na forma remota, não presencial, ele também destacou a campanha de arrecadação de celulares e computadores, do CEJUSC – coordenado pelo juiz Carlos Mattioli, para repasse aos estudantes que não condição de compra para acompanhar as aulas e fazer lições em ambiente virtual.

Por sua vez, Júlio Ribeiro de Campos Neto destacou o alinhamento entre o juizado, promotoria e NRE. Neste contexto, pontuando a importância das ações em prol das pessoas. Atendimentos promovidos pelo CEJUSC, em tempos de pandemia, visando a saúde mental e proteção dos cidadãos. O Dedica é um desdobramento do trabalho de Combate à Evasão Escolar que existe há mais de dez anos na ação em conjunto dos três setores.

A manutenção do Dedica, de acordo com Mattioli, é ‘uma vitória em meio ao cenário de pandemia’. O ciclo de palestras é anual e, neste ano, foi realizado na plataforma do EMAP, com apoio do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Ministério Público e Centro Universitário Uniguaçu. “Seguimos aqui firmes nestes trabalhos, sempre com atenção à saúde de todos nós e reconhecendo a importância dos parceiros envolvidos”, afirmou o juiz.

Carlos Mattioli reafirmou a continuidade da Rede de Ajuda CEJUSC/Coronavírus (RAC) disponível de forma gratuita para todos. Frisando de que o sistema virtual implantado tem atingido os mesmos números que o atendimento presencial, em outros períodos. 300 cidadãos de março até o início de setembro receberam o suporte. “Não trabalhamos com números ou estatísticas, mas é expressivo poder ter alcançados tantas pessoas”, ressaltou.

Palestras e auxílio

‘O Saber Sistêmico a serviço da Educação em tempos de Pandemia’, foi o tema abordado pela terapeuta Fernanda Ravanello. Em sua fala, a profissional deu dicas de postura social e diante do ambiente escolar novo, em plataforma virtual e no atendimento aos pais e alunos. Sustentada no amplo conhecimento profissional, a palestrante compartilhou experiências com o foco de dar suporte e motivar os educadores.

O cenário tem se mostrado desafiante para os professores, pedagogos e diretores de escolas. Muitas vezes a participação fica abaixo do esperado para fazer tarefas. Disso, conforme a terapeuta, a importância da empatia e apoio dos educadores para que o ensino siga e que o aprendizado possa fluir. Fernanda Ravanello destacou que os professores deixam ‘memórias’ para os seus alunos. Disso a importância de olhar de forma positiva, buscando o desenvolvimento humano e adaptado ao momento atual, da escola dentro de casa.

Por sua vez, o professor Sérgio Gelchaki abordou o tema: ‘Ama o próximo como a Ti mesmo: o eu interior em tempos difíceis’. Buscando entrar no conceito filosófico e, até com atributos espirituais, ele focou a abordagem de contribuir com os seus alunos, entendendo o cenário e buscando auxiliar. Contudo, tendo sempre o ‘amor a si próprio’, valorizando e cuidando de si, se aceitando da forma que é e tendo equilíbrio mental e pessoal.

O professor reforçou a importância de ter esta postura de estar bem no seu interior, na sua alma, para ajudar aos outros. No caso estando equilibrado e agindo com empatia ao próximo. A dica é resolver os próprios problemas. Muitas vezes, as pessoas querem resolver os problemas dos outros e impor a sua visão, mas o ponto central é aceitar as pessoas como elas são e saber conviver nesta atitude e compreensão do próximo. Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem: Reprodução da transmissão EMAP