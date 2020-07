Defesa Civil de União da Vitória auxiliando moradores

A Defesa Civil de União da Vitória continua

auxiliando os moradores de vários bairros e do interior que tiveram suas residências

danificadas na tarde de ontem, terça-feira, 30 de junho, devido à chuva com

fortes ventos.

Após a chuva as

equipes da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Obras iniciaram o trabalho de

cortes de árvores que caíram em diversas ruas da cidade como também realizaram

a entrega de lona para cobrir as casas para que uma nova chuva não molhasse os

pertences dos moradores. A Defesa Civil de União da Vitória, não tem um número

fechado de quantas residências tiveram problemas estruturais.

Na manhã desta

quarta-feira, 1ª de julho, a Defesa Civil, está fazendo a entrega de lona em

dois bairros São Joaquim e Rio D`Areia e durante todo o dia vão passar por

todos os bairros. As equipes contam com o apoio do Corpo de Bombeiros que está

atuando no corte de árvores no interior do município e assim desbloqueando as

vias de acesso para todas as comunidades.

“A Defesa Civil de

União da Vitória, realizou atendimento emergencial com entrega de lona em

residências, porém não conseguimos mensurar o número de casas atingidas com o

vendaval no dia de ontem. Muitas residências tiveram pequenas avarias nos

telhados e não precisaram auxílio da Defesa Civil. Houve também, quedas de

algumas árvores tanto no perímetro urbano quanto no interior do município, onde

a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Corpo de Bombeiros estão

realizando a remoção das mesmas”, destacou o coordenador da Defesa Civil de

União da Vitória, Douglas Malschitzky.

A população que

necessitar de ajuda pode ligar no telefone da Defesa Civil (42) 3524 2069 ou

para a central do Corpo de Bombeiros de União da Vitória no 193.

Foto: Defesa Civil de

União da Vitória